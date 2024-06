"Come assessore al PNRR a Biella ho portato a casa oltre 50 milioni di euro" queste le parole di Giacomo Moscarola, candidato consigliere comunale a Biella alle prossime amministrative in appoggio al candidato sindaco Marzio Olivero, che prosegue: "Ci siamo occupati di riqualificazione di scuole, impianti sportivi. Come assessore allo Sport ho fatto in modo che il Forum da un costo diventasse un'opportunità, e come assessore alla Polizia Locale ho portato a Biella auto nuove, telecamere nuove".