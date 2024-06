Gentile, Oropa e Turismo: "Prioritario ripristinare funivia e cestovia", VIDEO

La Conca di Oropa è da sempre luogo dello spirito e dell’accoglienza. La progressiva attenzione alla fascia prealpina biellese potrà costituire un’occasione di sviluppo ambientale e turistico, al centro di un interessante percorso che si candida a diventare una vera e propria balconata di bellezza sulla pianura sottostante.

L’anima di Oropa sta nel sacello che da secoli ospita la sacra effigie della Madonna Nera e ispira i pellegrini alla preghiera e alla pace interiore. L’intero complesso del santuario è casa comune di tutti i Biellesi che in esso trovano ospitalità e luoghi di ristoro. La natura alpina tutt’intorno è grandiosa cornice perfetta all’opera dell’uomo.

Allo stato attuale è quanto mai prioritario ripristinare la funivia che collega il santuario con il Lago del Mucrone, come pure la cestovia che prosegue verso la cima del Monte Camino da cui si ammira uno straordinario panorama sulla catena circostante delle Alpi.

Negli ultimi anni sta crescendo l’interesse per il “Cammino di Oropa”, una rete di itinerari a tappe che favorisce l’esplorazione del nostro territorio attraverso il cammino lento.

Dopo il periodo pandemico, le presenze in santuario, anche con richiesta di pernottamento, sono tornate a livelli più che soddisfacenti, grazie ad un confortevole sistema di accoglienza.

Su quella che da Andrate sino all’Oasi Zegna si candida a diventare una straordinaria “balconata” di affaccio sulla pianura, potranno prendere vita e svilupparsi luoghi ed eventi ideali anche per il turista straniero, sollecitato a visitare le Alpi biellesi attraverso una mirata informazione, in particolare sui canali digitali. Non dimentichiamo l’importanza di un simile percorso che ha il pregio di unire tre importanti santuari: Graglia, Oropa, San Giovanni d’Andorno.

Con la presenza di persone in cammino o in bicicletta sui nostri itinerari alpini sarà importante poter offrire prodotti enogastronomici locali che completeranno a tavola il sapore dell’ospitalità biellese.