Foglio Bonda: "Vinciamo e cambiamo in meglio la nostra città. Facciamolo, insieme"

L’8 e il 9 giugno possiamo cambiare il presente e il futuro della nostra città. Ci conosci, da sempre. Siamo persone che puoi incontrare nei luoghi in cui vivono le nostre famiglie, in cui lavoriamo, in cui serviamo la comunità tra volontariato e sport. Sai che crediamo nella necessità che tutti siano attivi per il bene comune.

Sai con quale determinazione abbiamo messo gli ideali e le idee davanti alle ideologie, alle appartenenze politiche, alle convinzioni individuali.

Sai che siamo persone dell’ascolto e del dialogo, che credono che tutti i cittadini vadano coinvolti e rispettati nelle decisioni della città.

Sai che la nostra presenza in Consiglio Comunale non si è mai piegata agli interessi di parte oppure agli ordini arrivati dall’alto. Non cerchiamo privilegi né promettiamo favori.

Sai che ci puoi votare con fiducia, che il tuo voto darà forza a una politica diversa, nuova e trasparente. Da sempre siamo liberi. Da sempre siamo umili. Da sempre siamo veri, per Biella e per i biellesi.

Vinciamo e cambiamo in meglio la nostra città. Facciamolo, insieme.