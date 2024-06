Elezioni, Perin Riz candidata a Biella: “Impegno, determinazione e tenacia sono i tratti che mi contraddistinguono”.

Mi chiamo Genny Perin Riz, ho 38 anni e sono laureata in Infermieristica, attualmente Responsabile Amministrativa presso l’Automobile Club di Biella.

Impegno, determinazione e tenacia sono i tratti che mi contraddistinguono.

Mi metto a disposizione, supportando il candidato Sindaco Marzio Olivero, per lavorare ad una Biella che torni a crescere, una Biella che vorrei uscisse da un isolamento che l'ha caratterizzata da ormai troppo tempo, una Biella in cui i giovani tornino ad essere attori e protagonisti.

E poi ci sono loro, i miei amici a 4 zampe, parte integrante della mia famiglia. Per me, rispetto e amore per animali e natura sono principio cardine di una società sana. Il mio impegno è anche per loro: vorrei poter essere la voce dei senza voce, per una Biella Amica degli Animali.

L’ 8 e il 9 giugno, per il Comune di Biella Marzio Olivero Sindaco, crocia Fratelli D’Italia e scrivi PERIN RIZ.