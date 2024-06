Elezioni a Cossato, Moggio: “Sport e benessere importanti, al Parco Lavino primo spazio fitness” VIDEO

“Rigenerazione urbana vuol anche dire poter passeggiare in mezzo al verde e respirare aria buona in relax”. Parola di Enrico Moggio, candidato sindaco al comune di Cossato, che in vista delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno si è concentrato su sport e benessere.

“Al Parco Paolo Lavino è stato realizzato uno spazio fitness – spiega – Il primo dei tanti che vogliamo realizzare nel prossimo mandato. Crediamo che seguire un corretto stile di vita sia importante e una buona amministrazione lo deve sapere. Per questo, il nostro programma prevede anche questo”.

Infine, un importante annuncio: “Di fronte alla palestra Aguggia nascerà un nuovo spazio dove potranno venire i cittadini a rilassarsi. Inoltre, sorgerà un'area dedicata ai loro amici a 4 zampe”.