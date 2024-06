"Incentivare sul territorio accoglienza e inclusione", l'obiettivo di A.Gen.D.A. attraverso il concerto di Povia, FOTO

Lo scorso venerdì 31 maggio 2024 si è tenuto, presso il teatro Odeon di Biella, il concerto di beneficenza del cantautore Giuseppe Povia, chiamato dall’associazione A.Gen.D.A. a ricoprire il ruolo di testimonial della stessa.

L’evento è stato organizzato da A.Gen.D.A. con il patrocinio e il sostegno del comune di Biella, della Fondazione CRB e altri sponsor (Inner Wheel Biella Piazzo, Lions Biella Host, Centro Commerciale I Giardini).

L’evento, incluso in un progetto più ampio ha avuto come finalità generale, quella di incentivare sul territorio accoglienza e inclusione, con processi di sensibilizzazione nell’approccio con la disabilità, inoltre, ha avuto anche lo scopo quello di raccogliere donazioni necessarie per supportare i progetti promossi dall’Associazione e di offrire alle persone coinvolte un’opportunità di incontro, scambio e condivisione, attraverso l’utilizzo della musica prodotta dal cantautore Giuseppe Povia, noto per il suo impegno sociale e a difesa delle persone fragili. Sono stati coinvolti durante l’esibizione il coro delle “Voci bianche” dell’Istituto Comprensivo di Andorno Micca e il coro degli insegnanti “I Cantimbanchi” dello stesso Istituto, oltre a 125 bambini nel pubblico in rappresentanza degli Istituti Comprensivi della città di Biella, che durante il concerto hanno interagito con oggetti di scena a tema con le canzoni, andando a completare la scenografia della serata e a rendere il contesto ancora più trascinante e colorato.

L’avvenimento ha avuto un grande successo, si è registrata una numerosa affluenza di pubblico, Povia è stato in grado di intrattenere e coinvolgere per tutto il tempo i presenti, regalando emozioni a grandi e piccoli con continui riferimenti alla sua famiglia e alla sua vita, alle tematiche sociali e alla vita quotidiana. Attraverso la sua musica, i suoi video e fotografie ha saputo incuriosire le persone e trasmettere i valori solidali condivisi da A.Gen.D.A.

Ad accogliere il pubblico sono state alcune mamme volontarie dell’Associazione, mentre il conduttore per tutta la serata è stato Cristiano Gatti affiancato dal vicepresidente di A.Gen.D.A. Salvatore Aldo Scebba; il quale a fine concerto, insieme agli assessori Gabriella Bessone, Isabella Scaramuzzi e Silvio Tosi, hanno omaggiato a Povia e alle sue collaboratrici una targa ricordo, una maglia con il logo di A.Gen.D.A. e due mazzi di fiori. Il concerto è stato trasmesso in diretta Facebook e You Tube a cura di Rete Biella TV, ottenendo complessivamente circa 2.900 visualizzazioni che hanno avuto riscontro da parte dell’associazione mediante decine di telefonate e messaggi di apprezzamento e congratulazioni.

La somma ricavata dalle donazioni è di circa € 6.000,00 (seimila), che sarà destinata, in parte a sostegno dei progetti attivi e in parte a finanziare nuove iniziative di inclusione sociale. Il giorno successivo, 1° giugno 2024, a conclusione del progetto, si è volto il seminario di studi condotto dal Comitato Famiglie per l’attuazione della legge 162 in Piemonte, presso l’aula magna “Marco Zanotti” della succursale dell’I.I.S. “Q. Sella” in Corso G. Pella, 4 a Biella. L’evento ha visto la partecipazione di famiglie, insegnanti, operatori del settore sociale e l’assessore alle politiche giovanili Gabriella Bessone. È stata occasione di confronto, scambio e informazioni grazie alla condivisione di normative vigenti sulla disabilità e l’inclusione e alle testimonianze di esperienze dirette di vita indipendente. Entrambi gli eventi hanno visto anche la presenza del giornale sito di informazione online contg.news con il suo direttore Emanuele Dondolin che ringraziamo per la collaborazione. La mattinata è terminata con la visita degli esponenti del comitato famiglie162 Piemonte a Cascina Oremo.

L’Associazione A.Gen.D.A. rappresentata dal Presidente Patrizia Massocco e Vicepresidente Salvatore Aldo Scebba, insieme a tutti i soci ringraziano coloro che hanno partecipato a qualsiasi titolo alla realizzazione e alla riuscita dell’evento.