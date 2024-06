La Notte degli Archivi, Passioni in scena a Biella

Venerdì 7 giugno, dalle 18 alle 20, alla Biblioteca Civica di Biella torna "La Notte degli Archivi", l'evento cardine della manifestazione nazionale "Archivissima" che apre al pubblico le porte di quei luoghi di conservazione della memoria che raccontano l'identità e la storia locale attraverso documenti, stampe, immagini e altro materiale.

Il tema quest’anno è “Passioni”, che ogni archivio aderente ha declinato secondo una propria peculiare prospettiva. La passione del fare il bene, "il Welfare negli archivi Biellesi" farà scoprire alcune realtà parte della Rete Archivi Biellesi attraverso documenti selezionati rappresentanti le #Passioni.

Queste sono le realtà che hanno aderito: DocBi - Centro Studi Biellesi; Biblioteca Civica di Biella; Archivio di Stato di Biella; Archivio del Capitolo di Santo Stefano; Centro di documentazione sindacale “Adriano Massazza Gal”; Archivio Lanifici Vercellone - Comune di Sordevolo; Santuario di Oropa; Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

La serata sarà divisa in due parti: un momento di restituzione al pubblico durante il quale gli enti partecipanti presenteranno i documenti scelti; nella seconda parte della serata sarà possibile per i visitatori svolgere un laboratorio a tema archivistico e alcuni approfondimenti tematici.

Durante la serata, al piano terra della Biblioteca Civica, saranno organizzate attività interattive curate dalle diverse realtà archivistiche locali. Verranno distribuite gratuitamente copie di alcune pubblicazioni edite dal DocBi e della "Rivista Biellese".

Dalle 20.30 alle 22.30 l’Archivio del Capitolo di Santo Stefano (ingresso dietro al Battistero) sarà aperto al pubblico in concomitanza con l’iniziativa presso la chiesa della Confraternita della SS. Trinità per La Lunga notte delle Chiese. L'Archivio di Stato di Biella organizzerà un'apertura straordinaria della sede di Via Arnulfo 15/a dalle 16 alle 20 con l'iniziativa "L'Atelier della Storia. Un campionario di passioni in archivio", mostra documentaria ad ingresso libero e gratuito.