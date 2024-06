Grande successo per la mostra CRACKING ART "Spiriti del Tempo" al Castello di Montecavallo

Più di 5.000 visitatori da tutto il Nord Italia in soli 17 giorni di apertura al pubblico, circa 300 studenti dai 3 ai 18 anni provenienti dagli Istituti scolastici del Biellese: questi i numeri della mostra CRACKING ART “Spiriti del Tempo” a Castello di Montecavallo, a Vigliano Biellese, realizzata in collaborazione con l’Associazione Stilelibero, mentre si accinge ad arrivare al suo weekend conclusivo.

Numeri che confermano non solo il successo del percorso espositivo alla scoperta delle installazioni del rinomato collettivo artistico Cracking Art, ma che anche ribadiscono come il Biellese sia in grado di attirare visitatori da tutto il Nord Italia, scoprendo quanto il nostro territorio sia ricco di attrattive e bellezze.

Oltre ai Biellesi, la mostra infatti ha riscosso grande successo tra i visitatori provenienti da grandi centri, come Milano e Torino: immersi in un’atmosfera “fuori dal Tempo”, sono stati colpiti dalle imponenti opere colorate e dalla bellezza del luogo, che ha permesso loro di passare qualche ora in un contesto da sogno, in totale relax, scappando dalla frenesia cittadina.

"L'esperienza di Spiriti del Tempo ci ha offerto la possibilità di esprimere le nostre installazioni in una modalità diversa dal contesto urbano nel quale di solito agiamo. Siamo davvero felici dei riscontri positivi ricevuti, che confermano le grandi potenzialità che il territorio può offrire se si agisce in uno spirito di aperta collaborazione" Cracking Art.

“Aver avuto l’opportunità di creare un itinerario con tutte le opere realizzate in questi anni della Cracking Art dal trentennale dalla sua nascita al Castello di Montecavallo ha dato l’opportunità per rilanciare tutto il territorio biellese con le sue bellezze ed eccellenze. La Cracking Art ha realizzato oltre 500 installazioni in 50 paesi del mondo con l’obiettivo fin dall’inizio di “cambiare la storia dell’arte” dando attenzione alle innovazioni tecnologiche utilizzando la plastica rigenerata, reinterpretando luoghi conosciuti che assumono identità diverse. Anche nel caso di “Spiriti del Tempo”, complice la Meraviglia del luogo, la Cracking Art è riuscita a creare stupore e interesse” Carla Testore. La mostra è stata anche un’occasione per siglare il connubio “Arte-Vino”: molti i visitatori che hanno scelto la formula “visita mostra con degustazione vini” proposta dal Castello di Montecavallo.

“Siamo orgogliosi della riuscita della mostra, è stata per noi una grande occasione per far conoscere ad un nuovo pubblico non solo le opere di Cracking Art ma anche Castello di Montecavallo ed i suoi vini. Stiamo già lavorando per preparare i prossimi eventi, con la volontà di fare dell’arte un appuntamento fisso annuale a Montecavallo” Tomaso e Martina Incisa della Rocchetta.