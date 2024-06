Avrebbe riportato ferite da codice giallo la ciclista di 63 anni, rimasta coinvolta in un sinistro con un pullman.

È successo ieri, intorno alle 18, nel comune di Zubiena: sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. La dinamica è in fase di accertamento ma stando alle prime ricostruzioni la donna, finita a terra, sull'asfalto, sarebbe stata urtata dal mezzo pesante in fase di sorpasso.