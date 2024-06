Biella, tamponamento tra tre veicoli in via Rosselli: c'è un ferito (foto di repertorio)

Tamponamento in via Rosselli, a Biella, con tre veicoli coinvolti e un ferito lieve. È successo nella mattinata di oggi, 6 giugno.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per la prima assistenza al malcapitato (poi trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso), anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi.