Biella, scontro auto-bici all'incrocio tra via Italia e via Dante: una 70enne in ospedale (foto di repertorio)

Un altro utente della strada è finito al Pronto Soccorso a seguito di un incidente stradale. Ad avere la peggio, stavolta, una donna di circa 70 anni che, a bordo della sua bicicletta, è rimasta ferita nell'impatto con un'auto, condotta da una 40enne.

È successo intorno alle 14.30 di oggi, 6 giugno, all'incrocio tra via Italia e via Dante, a Biella. La prima, assistita dal personale sanitario del 118, è stata trasportata in codice verde all'ospedale per le cure del caso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica esatta dell'accaduto.

Poco più tardi, intorno alle 18.20, è stato segnalato un tamponamento tra due veicoli in prossimità della rotonda di corso Blotto Baldo, nella zona di confine tra il capoluogo di provincia e Ponderano. Alla guida dei mezzi un uomo e una donna: pare che non ci siano feriti.