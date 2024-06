Foto d’archivio, Emilio Gallo e l’arte in montagna: lo scatto del Monte Bianco

Questa immagine del Monte Bianco ripresa dal Monte Fortin fu scattata nel 1890 da Emilio Gallo (1870-1945). Fotografo per diletto, Gallo partecipò alle esposizioni fotografiche di Torino nel 1893 e nel 1900, di Groningen nel 1893 e di Amburgo e Berlino nel 1895, ricevendo diversi premi. Partecipò alla spedizione in Caucaso di Vittorio Sella nel 1896, dalla quale tornò con un ricco fotoreportage. Nel 1910 contribuì all'organizzazione del concorso fotografico di montagna indetto dal Touring Club Italiano in collaborazione con il CAI di Biella. La documentazione conservata in Fondazione è dedicata in particolare all'illustrazione delle Alpi e del Biellese.