A Biella le elezioni comunali: la parola ai giovani VIDEO

Cittadini e politica rappresentano due aspetti della società che negli ultimi anni sembrano allontanarsi, lo dimostrano i dati delle recenti votazioni dirette verso una maggioranza che si astiene. In un contesto politico sempre meno attivo, il ruolo dei giovani diventa essenziale: essi rappresentano non solo il futuro della società, ma anche una forza vitale capace di portare nuove idee e prospettive per la città. Tuttavia, per far sì che il coinvolgimento sia efficace, è necessario ascoltare le loro voci, comprendere le loro esigenze e rispondere attivamente alle loro proposte.

Ma cosa chiederebbero al futuro sindaco?

Come dichiarano gli studenti, l’ampliamento degli spazi di confronto offre nuove prospettive e maggior interesse, da parte dei nuovi cittadini, nei confronti del territorio, promuovendo una partecipazione attiva per il futuro di Biella.

Giovani e sport

Tra le priorità degli studenti biellesi emerge l’attenzione alle infrastrutture sportive, proponendo non solo di migliorare l’offerta già presente, ma rendendo ogni spazio inclusivo e accessibile ai singoli; non solo alle società sportive. Lo sport rappresenta un’opportunità di crescita e di ritrovo per ogni fascia d’età.

Tempo libero e luoghi di ritrovo

Il secondo tema ricorrente ruota attorno alle attività all’aperto e alla socialità. Parchi, giochi per bambini e locali notturni: sviluppare le politiche giovanili e andare incontro alle esigenze di svago e divertimento, con maggior forza e diffusione sul territorio.

Aree pubbliche e mobilità

Maggior manutenzione delle aree pubbliche per rendere accogliente la città e piste ciclabili diffuse agevolerebbero gli spostamenti e la comunicazione con le aree limitrofe, che dovrebbero essere maggiormente valorizzate.

A livello locale, le decisioni politiche hanno un impatto significativo sulla vita dei cittadini e i giovani intendono farne parte: “Io andrò a votare!”