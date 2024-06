Ciclismo, conto alla rovescia per il 7º Trofeo Ilario Ormezzano/8º Coppa Comune di Gaglianico

Un nuovo appuntamento agonistico per l’Ucab Biella. Dopo la Giornata azzurra a Valdengo, il sodalizio rossonero organizza per domenica prossima 9 giugno la nuova edizione del Trofeo Ilario Ormezzano/Coppa Comune di Gaglianico riservata alla categoria Esordienti. Il cuore operativo sarà lo Sportec Center di via Napoli in paese.

La corsa per gli Esordienti del 1º anno partirà proprio da via Napoli alle 9,30 con 36,8 chilometri dopo aver lasciato la linea di partenza sul seguente percorso: via Roma, Cavour, Mameli, Cairoli, Candelo, Casale. Si passa a Sandigliano, via Casale, Marconi e tornando nel comune di partenza Marconi, Alighieri, Fiorina, e ritorno in via Napoli. Alle 10,40 seconda partenza per gli Esordienti del 2º anno sul medesimo anello ma aumentano giri e quindi chilometri della corsa per i nati nel 2010, che saranno alla fine 46.

Un tracciato misto, con curve, leggera discesa per fare e velocità e tentare un’azione solitaria ma anche un chilometro e mezzo per rientrare a Gaglianico che sale e che può invitare il corridore dotato di una buona gamba provare a fare la differenza ed evitare l’arrivo in volata del gruppo. Al via con la maglia Ucab ci saranno Emily Belli, Leonardo Di Sanzo, Lara Lovisi e Matteo Vatteroni.

Al termine la premiazione avrà un momento particolare con la consegna ai primi classificati di ciascuna classe una medaglia d’oro offerta da Vittorio e Romeo Musso per ricordare Mariuccia, moglie e mamma della famiglia vicina all’Ucab nelle sue esigenze sportive.