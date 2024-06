Legalità, incontro a Biella con Nando dalla Chiesa

Il Professore Nando dalla Chiesa sarà ospite di NOmafiebiella giovedì 13 giugno alle 18 a Cascina Oremo a Biella.

In quella occasione, dialogando con Maria Luisa Bonicatti di NOmafiebiella, presenterà il suo libro “La legalità è un sentimento”.

“Che la legalità sia un sentimento - afferma Nando dalla Chiesa - è una convinzione che mi sono formato nel tempo perché da quasi quarant'anni cerco di impegnarmi nell'educazione alla legalità. Mi chiedo però come mai, nonostante tanto impegno profuso da tanti in questa direzione, oggi in Italia il problema della legalità continua ad essere grave, cosa che caratterizza molto il nostro Paese rispetto agli altri stati europei. Ho verificato nella mia esperienza di vita come i sentimenti possano difendere la legalità più degli stessi tutori della legalità. La vera rivolta contro il fenomeno mafioso, infatti, è stata da parte dei familiari delle vittime che hanno avuto questo moto dell'animo che li ha spinti a ribellarsi e a chiedere una legalità più alta. Ogni volta che inizio il mio corso chiedo ai miei studenti di spiegare che cos'è la legalità e mi sono reso conto sempre di più che per loro la legalità è un modo di vivere, non è una somma di regole, anzi alle volte mi dicono che perché ci sia una legalità giusta bisogna essere anche abituati a praticare il conflitto.”