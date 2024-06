Sono iniziati nell’area sportiva in Regione Isola, a Crevacuore, i lavori previsti dal progetto di intervento esecutivo finanziato dall'Istituto per il Credito Sportivo Credito Sportivo per un importo di 150mila euro.

Sarà realizzato un campo in manto erboso sintetico da calcetto a 5 assieme alla risistemazione del campo da tennis e del campo da basket esterno con adeguamento degli spogliatoi.