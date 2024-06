Maggia, candidato sindaco a Gaglianico: "Abbiamo puntato sul risparmio energetico per una migliore qualità dei nostri impianti sportivi"

Ci sono il campo sportivo per i bimbi e quello dei più grandi che il Comune ha realizzato in manto sintetico, fiore all'occhiello di Gaglianico, ma non solo.

L'amministrazione è andata anche oltre: "Per puntare su di una migliore qualità - spiega Maggia - abbiamo investito anche in nuovi fari a led e in nuove caldaie".