Cossato #CittàViva, e chi dice il contrario non conosce Cossato né i cossatesi!

Quando c’è un evento i cossatesi partecipano numerosi, quando c’è una festa o una cena in piazza non se la perdono, il teatro è sempre pieno così come gli eventi musicali, i saggi di danza, gli incontri di lettura e d’arte, per non parlare degli eventi sportivi e della Corricossato: perciò di fronte a questa grande partecipazione abbiamo in programma di realizzare uno spazio per le feste con un palco permanente, da realizzare nei pressi del mercato coperto rigenerando lo spazio del teatro all’aperto, in disuso da anni.

Molti eventi sono promossi e realizzati da associazioni del territorio, alle quali sarà data una sede, con la destinazione dell’attuale palazzo degli uffici tecnici a “Casa delle Associazioni”, un luogo in centro e comodo non solo per le riunioni, ma anche come base operativa per gli eventi.

Saranno proposte anche nuove feste ed eventi ed in particolare, penso ad un weekend dedicato a tutti gli sport che saranno ospitati nelle varie piazze e con le vie chiuse al traffico per permettere a tutti di vivere la Città. E penso anche ad un evento con un concorso dedicato ai giovani musicisti e cantanti locali, che potranno esibirsi e farsi conoscere e spiccare il volo dalla pregiata scuola di musica cittadina verso il mondo dello spettacolo.

La metamorfosi della Città continuerà con interventi che la renderanno più bella e più fruibile: rifacimento della piazza Angiono – la piazza del Comune -, della piazza Gramsci ed il recupero della piazza Tempia, che deve ritornare ad essere il centro di Cossato. Questo il futuro, contro un passato che ci ha lasciato opere sbagliate e brutte sin dalla loro progettazione e costruzione. La riqualificazione della città porterà nuovi interessi residenziali ed anche commerciali, favoriti dalla riqualificazione della via Mazzini e dei marciapiedi.

Anche la partecipazione ai nuovi bandi per il Distretto Urbano del Commercio sarà di aiuto per realizzare progetti di miglioramento e di abbellimento della Città tramite interventi sulle vetrine dei negozi sfitti e sull’arredo urbano. Per i giovani oltre a nuovi eventi dedicati a loro, sarà realizzato un nuovo skate park ed un nuovo parco attrezzato con elementi per l’attività fisica all’aperto e per far conoscere loro la realtà amministrativa e formare nuovi cittadini più consapevoli, sarà proposto il consiglio Comunale dei ragazzi. Anche l’area dell’Ecomuseo, che si trova nel borgo di Castellengo, sarà oggetto di rinnovo con nuovi eventi speciali e progetti dedicati alla ristrutturazione dell’edificio.

Il futuro è a portata di mano contro un passato che tutti ricordiamo perché ne vediamo e patiamo ancora i segni, un passato che deriva dalle amministrazioni di 20 anni fa che ci hanno lasciato debiti, palazzi abbandonati, piazze distrutte, teatro all’aperto inutilizzabile, strade chiuse, edifici pubblici completamente da ristrutturare.

Il futuro bisogna prenderselo e conquistarlo con il coraggio delle idee. #il futuro di Cossato è nelle nostre mani #non torniamo indietro al passato Per questo sosteneteci e sostenetemi!

L’8 ed il 9 giugno, scheda azzurra: Moggio Sindaco, scrivi BORIN!