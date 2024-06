Gattinara, il 7-8-9 giugno in Piazza Paolotti la “Festa della Birra artigianale Piemontese”

In Piazza Paolotti, a Gattinara, il 7-8-9 giugno, dalle 10.00 alle 24.00, la Festa della Birra artigianale Piemontese. Un weekend all'insegna del gusto e della convivialità con la Festa della Birra Artigianale Piemontese e con lo Street Food.

La festa ospiterà una selezione dei migliori birrifici artigianali piemontesi, che offriranno un'ampia varietà di birre da provare. Dagli stili classici alle birre più innovative, qualcosa per tutti i gusti. Oltre alle birre artigianali, sarà possibile gustare anche un'ampia varietà di specialità gastronomiche negli stand dello street food: panini gourmet, hamburger, fritti, pizze, primi piatti e molto altro ancora.

La festa sarà animata da musica dal vivo per le tre giornate. Si alterneranno sul palco: i “TATTICI DELLO ZEN”, una tribute band dei Pinguini tattici nucleari e poi sabato sera un tributo agli 883 con “SEMPRE MAX” e domenica “STARLIGHT DUO”. Ci saranno anche giochi, animazione e attività per bambini. Un weekend all'insegna del gusto e della convivialità, da trascorrere in compagnia di amici e familiari.