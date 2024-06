A Bielmonte è stata inaugurata Monterosa Byobu di Atsushi Kitagawara, FOTO

E' stata inaugurata ieri mercoledì 5 giugno a Bielmonte l'opera Monterosa Byobu, a firma dell'artista giapponese Atsushi Kitagawara, una sorta di paravento giapponese (byobu), ligneo e poroso, rivolto verso la potente e selvaggia ValSessera e il maestoso Monterosa che può dare sollievo ai visitatori e offrire riparo agli uccelli.

L’installazione pensata per Oasi Zegna è nata dall'ammirazione di Atsushi Kitagawara per la storia della famiglia Zegna che ha immaginato e realizzato. Non a caso l'opera è gioco di pieni e vuoti che crea un pattern ligneo, una “tessitura”.

Monterosa Byobu si distingue da tutte le altre opere dell'artista giapponese perché consente al visitatore di interagire con essa.

Il legno nasce dalla terra, si nutre con l’acqua, fissa il carbonio e produce l’ossigeno dell’aria e può produrre il fuoco. Kigumi Infinity Byobu è un setto fatto di legno e di vuoto, il quinto elemento delle filosofie orientali.

Questo vuoto si moltiplica nella trama di aste di larice giapponese (karamatsu), che ricorda i giochi ad incastro (mengoshi): il vuoto verso l’esterno, il vuoto verso l’interno e infine tutto il vuoto della porosità. Esso definisce una percezione cinematica continuamente variabile, una tettonica dell’assenza più che della materia, che, in definitiva, rappresenta l’estetica complessiva dell’opera.