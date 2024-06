Sembra proprio che stia diventando una pessima abitudine quella di percorrere la Superstrada a bordo di biciclette. L'ultimo caso è stato segnalato nella giornata di ieri, 4 giugno, in prossimità dello svincolo di Cossato.

A segnalare l'uomo in bici diversi automobilisti. Sul posto i Carabinieri che, in breve tempo, hanno rintracciato il ciclista, subito redarguito per la condotta effettuata.