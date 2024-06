L’estate a Cascina Oremo, al via i progetti dedicati al metodo di studio

Le Cooperative Tantintenti e Domus Laetitiae propongono servizi educativi continuativi a Cascina Oremo, dedicati al supporto dei giovani attraverso un’équipe di figure professionali esperte. L'obiettivo è lavorare non solo sul metodo di apprendimento, ma anche sull'aspetto emotivo, fornendo un supporto integrato per il benessere e la crescita personale degli studenti.

Tanti i progetti proposti per l’estate.

* JUMP Junior – Prepararsi alla Scuola Media. È dedicato ai ragazzi che hanno terminato la scuola primaria e si preparano a entrare nella scuola secondaria di primo grado. Apprendere è un processo dinamico, basato sulla relazione, sul dialogo e sulla conoscenza e gestione delle emozioni. Psicologi ed educatori professionali, con specifica formazione nell’apprendimento, aiuteranno i ragazzi ad analizzare la propria situazione, incentivare la gestione autonoma del materiale didattico, dello spazio e del tempo (lo zaino perfetto), scoprire strategie per gestire il nuovo carico di studio, gestire aspettative e timori, controllare della frustrazione. Inoltre: sperimentare, attraverso il gioco, le dinamiche relazionali con nuove figure, quali professori e dirigenti scolastici e con nuovi compagni. L’attività si svolgerà in piccoli gruppi di massimo 5 partecipanti, seguiti da educatori e/o psicologi qualificati, con tre incontri di 3 ore ciascuno nella settimana dal 2 al 6 settembre. Lunedì 2 settembre, mercoledì 4 settembre e venerdì 6 settembre dalle 9 alle 12.

* JUMP Senior – Prepararsi alla Scuola Superiore. Per i ragazzi che hanno terminato la scuola media e stanno per entrare nella scuola secondaria di secondo grado. Apprendere è un processo dinamico che richiede relazione, dialogo e gestione delle emozioni. Gli esperti accompagneranno i ragazzi a: immaginare le nuove dinamiche relazionali e gestire le emozioni, imparare dispositivi funzionali all’apprendimento e all’organizzazione, potenziare l’acquisizione di autonomia, sicurezza e abilità di problem solving. L’attività si svolgerà in piccoli gruppi di massimo 4 partecipanti, con tre incontri di 3 ore ciascuno nella settimana dal 29 luglio al 2 agosto, lunedì 29 luglio, mercoledì 31 luglio e venerdì 2 agosto dalle 10 alle 13.

* SUMMER PLAN – Pianificazione dei Compiti Estivi. È rivolto a ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per aiutarli a organizzare i compiti estivi e a pianificare i tempi di studio e relax in modo armonico. Un incontro individuale di un’ora e mezza sarà disponibile su prenotazione nelle giornate di lunedì 24 giugno e venerdì 28 giugno, con le seguenti fasce orarie: 9:30-11:00, 11:00-12:30, 14:00-15:30, 15:30-17:00

* REFILL – Apprendimento Guidato per il Recupero delle Materie Scolastiche. È dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, dalla prima alla quarta classe, che necessitano di recuperare materie scolastiche. Gli incontri individuali, della durata di 1 ora o 1 ora e mezza, si terranno dal lunedì al venerdì, sia al mattino sia al pomeriggio, con la possibilità di concordare giorni e orari. L’obiettivo è sostenere i giovani nel loro percorso educativo e di crescita personale.

Per questo le Cooperative Tantintenti e Domus Laetitiae offrono servizi personalizzati e di alta qualità, garantendo un supporto continuo e qualificato a Cascina Oremo.