Valle San Nicolao, importante donazione per il Gruppo di Volontariato

Nei giorni scorsi il Gruppo di Volontariato Valle San Nicolao ODV ha ricevuto un’importante donazione a sostegno delle attività dell’associazione, di aiuto e sostegno per tutte le situazioni di difficoltà e di bisogno in paese e nel territorio. Si tratta dell’offerta di oltre mille euro che ci è stata fatta pervenire da Giovanni Clerico, abitante di Valle San Nicolao che in questo modo ha voluto testimoniare il proprio supporto e apprezzamento al nostro impegno per le azioni di solidarietà sociale e umana che vengono svolte quotidianamente.

Questo prezioso contributo, che sarà impiegato per il sostegno delle attività di volontariato, costituisce un ulteriore incoraggiamento per continuare ad operare e per essere all’altezza dei bisogni della gente a cui offriamo il nostro intervento. Cercheremo di farlo un po’ di più e un po’ meglio anche grazie a questa offerta. A Giovanni Clerico va quindi un sentito e caloroso ringraziamento per questo un importante gesto di fiducia e di stima per il nostro operare, per questa concreta testimonianza di grande sensibilità e disponibilità verso l’impegno sociale e di solidarietà del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV.

In questa occasione vogliamo anche ricordare, tutte le altre persone e associazioni che in questi ultimi mesi hanno sostenuto il nostro gruppo con varie offerte, con il sostegno economico e con l’impegno personale. Un grazie di cuore a tutti e in particolare ai numerosi volontari che quotidianamente svolgono servizi di volontariato in paese. In conclusione, rinnoviamo pubblicamente il nostro più sentito ringraziamento a Giovanni Clerico per questa inaspettata e preziosa offerta a favore della nostra associazione, un gesto molto gradito e apprezzato di grande utilità e generosità.