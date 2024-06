Settimana impegnativa per Golf Club Cavaglià: il programma degli appuntamenti.

Settimana ricca di eventi al Golf Club Cavaglià.

Venerdì ritorna sul nostro percorso il Trofeo San Bernardo (18 buche Stableford) circuito con finale nazionale al Golf Villa D’Este che propone gadget e premi speciali tra cui “un autotreno di Acqua Minerale” a chi realizzerà la hole in one, mentre il 1° lordo maschile e femminile si aggiudicheranno un ingresso per i prossimi OPEN D'ITALIA a Cervia con hospitality bistrot. Partenza shot gun ore 13.

Sabato tra sport e festa con la Top Race, uno degli appuntamenti clou del nostro calendario, che di fatto inaugurerà la stagione estiva. La competizione a squadre si giocherà con formula pro-am (18 buche, validi 2 score su 4). A seguire cena in veranda con intrattenimento musicale.

Domenica si giocherà la tappa del WAGC (18 buche, Stableford 3 categorie) circuito aperto a tutti che qualifica al Wegolfer Around Trophy il primo lordo e i primi di categoria. Dopo la premiazione rinfresco.

Sempre domenica con partenze dopo le 13 circa si giocherà la gara promozionale su 7 buche "Porta un amico al golf" (Louisiana giocatore + neofita/tesserato NA). Un’occasione ideale per avvicinare e far scoprire la nostra splendida disciplina a qualche conoscente facendogli vivere l’esperienza del campo.

Sul sito di Gesgolf è online il calendario gare 2024.

Novità assoluta sarà la “RyderdiLuglio – Challenge women vs men”, sfida in formula match-play prevista per sabato 13 luglio con festa in piscina a seguire. Sul nostro sito è online il regolamento mentre su GesGolf (menù a tendina campionato sociale) si possono trovare le classifiche aggiornate.