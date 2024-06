Pallanuoto Biella festeggia la fine della stagione

Sabato 1° giugno la grande famiglia della Pallanuoto Biella “A.S.Dynamic Sport” ha festeggiato presso l’Oratorio di Candelo, con una grigliata senza precedenti, la imminente conclusione della stagione agonistica 23/24.

Presenti a questa grande festa tutte le categorie di Pallanuoto Biella a partire dai più piccoli: Acqua-gol U12 , U14, U16, U18, PROMOZIONE Serie D gruppo FIN e Master gruppo UISP, con le famiglie dei ragazzi e dei loro allenatori: Remorini MirKo – Casanova Luca – Musso Paolo. Pallanuoto Biella termina questa stagione con ottimi risultati in tutte le categorie, in particolare, la nostra squadra U16 parteciperà alle semifinali Nazionali allievi B che verranno disputate a Biella presso la piscina Rivetti il 20 e 21 luglio.

Una nuova avventura intrapresa in questa stagione è stata la nascita della squadra Promozione serie D, che ha saputo dare nuovo slancio e vigore alla Pallanuoto attraverso le partite giocate anche presso Piscina Rivetti e la partecipazione delle famiglie che hanno creato un pubblico che ha gremito gli spalti con il suo tifo! L’impegno è quello di far conoscere questa realtà, che sempre più cerca di ritagliarsi uno spazio nel nostro territorio, per avvicinare molti più ragazzi a questo sport. Nuovi impegni e progetti aspettano la Pallanuoto Biella per la prossima stagione, sperando anche nella partecipazione di nuovi ragazzi.

Ringraziamo tutte le famiglie che hanno aderito, un grazie particolare a chi ha contribuito all’organizzazione della festa, all’oratorio di Candelo che gentilmente ha messo a disposizione la struttura e al Team Grigliatori che con la sua grande esperienza ci ha deliziato.