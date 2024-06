Aikido, oltre 60 atleti a Biella per lo stage con il Maestro Bruno Gonzalez

Nella giornata di domenica 2 giugno, si è regolarmente svolto il previsto Stage di AIKIDO, organizzato dalla MUSUBI asd e tenuto dal Maestro Bruno Gonzalez 6° Dan Aikikai di Tokyo ( uno tra i più rinomati docenti a livello internazionale).

L’evento ha visto la partecipazione di oltre sessanta aikidoka , provenienti dal Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Toscana e Svizzera, che si sono validamente impegnati per 4 ore sui 200 mt di tatami allestito per l’occasione all’interno della Polisportiva Lamarmora in C.so Rivetti a Biella. Si conclude così la stagione di stages di Aikido della stagione sportiva 2023/24 promossi dal MUSUBI asd, a breve verrà definito il palinsesto per la stagione 2024/25 così da poter offrire una valida offerta formativa e attraendo su Biella i tanti praticanti di Aikido.

Infine si ricorda l’OPEN DAY di sabato 8 giugno, dalle 10 alle 12, sempre presso la Polisportiva Lamarmora in C.so Rivetti a Biella, per chi interessato a provare questa affascinante arte marziale giapponese.