4 atleti biellesi alla Torino Fight Night

“Andiamo a Torino per combattere e per fare bella figura. Saremo all’interno di un evento di grande importanza, con atleti professionisti di livello internazionale. Il nostro obiettivo è, per tutti i ragazzi, di raccogliere quanto fatto di buono in palestra in questa stagione agonistica”. Così Fabio Lavecchia commenta la partecipazione di quattro suoi atleti alla manifestazione “Torino Fight Night”, che si svolgerà nel capoluogo regionale sabato 8 giugno.

Gli atleti che saliranno sul ring, specialità “Muay Thai”, sono: Marcos Cariola, Matteo Fatarella, Gabriele Pozzati e Niko Tocino. Tutti combatteranno all’interno del Pala Ruffini. “Sul piano tecnico e sul piano fisico/atletico i ragazzi sono pronti - aggiunge Lavecchia, che lavora all’interno della “Why Not Fitness Club” di Biella -. Qualcuno sarà al suo esordio, altri dovranno confermare i progressi fatti nel corso della stagione. L’obiettivo è di fare esperienza e di continuare a migliorare”.