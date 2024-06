Noi Moderati, Turismo: "Rafforzare i servizi e favorire un coordinamento del territorio"

In questo contesto ad esempio, i percorsi legati al turismo lento, come quelli verso Oropa e lungo la Via Francigena, rappresentano occasioni uniche per promuovere il territorio, le sue peculiarità e i nostri prodotti tipici.

La possibilità di creare percorsi dedicati alle e-bike può contribuire a raccontare il Biellese in modo innovativo e sostenibile ma i progetti che sono stati proposti in questi mesi devono legarsi tra loro per creare un vero circuito turistico.