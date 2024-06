Elezioni a Biella, Franceschini si candida consigliere comunale VIDEO

Con orgoglio mi presento candidato alla carica di Consigliere Comunale per Fratelli d’Italia, partito al quale appartengo e che mi onoro di guidare da cinque anni in qualità di Segretario Provinciale.





Mi rivolgo a tutti i cittadini di Biella con sentimento di grande responsabilità.

Sono un uomo di Fratelli d’Italia, credo che ogni sfida sia un’opportunità.





Preparato e pronto per mettermi al servizio dei cittadini ai quali dico con chiarezza che mi impegnerò ad affrontare ogni questione con visione e determinazione, per una Biella che vuole continuare a crescere. Insieme supereremo qualsiasi ostacolo e realizzeremo il pieno potenziale della nostra amata città.





Non chiedo il consenso spendendo solo il mio nome ma mi propongo come una persona che incarna l'amore per la nostra comunità.





Mettermi in gioco é un mio preciso dovere, assumo con entusiasmo e responsabilità questo impegno.

Chi mi conosce sa quali siano i valori imprescindibili che mi guidano e caratterizzano: l’amicizia, la famiglia, l’onestà.

Sono sposato e padre di un ragazzo di 23 anni.

Al mio attivo ho 40 anni di impegno lavorativo svolto in quattro importanti aziende tessili biellesi, inizialmente come Impiegato Tecnico per poi assumere, dopo una impegnativa “gavetta”, il ruolo di Responsabile del Dipartimento Qualità.





Orgoglioso della mia identità politica e culturale, come molti di voi sanno detesto le soluzioni di convenienza, non ho mai utilizzato scorciatoie, gli altrove della vita non mi appartengono. Tutto ciò che ho ottenuto e che possiedo l’ho guadagnato con l’impegno, il sacrificio e il rispetto della parola data.





Parla per me la mia storia umana e professionale, godo di una buona reputazione e del rispetto delle persone che mi conoscono, degli amici e dei datori di lavoro con i quali ho avuto l’onore di collaborare.





Le mie scelte sono sempre state coerenti con il mio pensiero.

Credo nei valori della famiglia, cardine della vita e parte integrante della nostra identità. Ugualmente importanti e sacri sono i valori dell’amicizia, unita alla solidarietà, all’educazione, al rispetto e all’onestà.

Sono fiero e orgoglioso di poter dire qui, ora, a tutti voi, di avere vissuto tenendo sempre la schiena dritta.





Ed è proprio l’onestà la base, il vero pre-requisito di chi sceglie di candidarsi per rappresentare i cittadini e occuparsi del bene comune.





“La politica sia al servizio del bene comune e non del tornaconto personale”.

Queste le parole di Papa Francesco. Questo il fine.





Non giurerò in modo tonante e non pronuncerò frasi ed effetto, ma faccio un’unica promessa: il mio impegno, assoluto e costante, al servizio della città. La mia parola è unica e vincolante.





Chiedo a voi tutti di accordarmi la fiducia, alle elezioni comunali di BIELLA del 8 e 9 giugno - scheda elettorale di colore azzurro - crociate il simbolo di Fratelli d’Italia e scrivete il mio cognome FRANCESCHINI

Grazie!