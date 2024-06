Biella, 24enne in bici urtato da un'auto alla rotonda di via Lamarmora (foto di repertorio)

Avrebbe riportato lievi ferite il giovane ciclista di origini straniere urtato da un'auto condotta da un pensionato.

È successo ieri sera, intorno alle 23, alla rotonda di via Lamarmora. In breve tempo, il 24enne è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.