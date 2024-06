Visita della scuola infanzia Ceresane - Mongrando presso il Lanificio Guabello: una giornata di scoperta e divertimento, FOTO

Il Lanificio Guabello ha avuto l'onore di ospitare una visita molto speciale: i bambini della scuola materna di Ceresane - Mongrando. Questa iniziativa, parte di un progetto più ampio volto a sensibilizzare la comunità locale alla realtà laniera biellese, ha offerto ai piccoli visitatori un'esperienza unica e coinvolgente nel mondo tessile. Durante la giornata, i bambini hanno potuto esplorare l'intero processo produttivo del lanificio, assistendo alla trasformazione della lana grezza in tessuti pregiati.

Grazie a un approccio ludico e interattivo, i piccoli ospiti hanno scoperto i segreti di un'arte antica che caratterizza il nostro territorio. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di avvicinare e insegnare fin da piccoli, l'importanza e il valore della tradizione tessile biellese. Speriamo che questa esperienza possa suscitare in loro un interesse duraturo e, chissà, magari ispirare le future generazioni di lavoratori e innovatori del settore. La giornata si è conclusa con grande entusiasmo, sia da parte dei bambini che degli organizzatori. La curiosità e la gioia nei volti dei piccoli visitatori sono la testimonianza di un evento riuscito, capace di creare un forte appeal e di lasciare un ricordo indelebile.

Il Lanificio Guabello ringrazia la scuola materna di Mongrando per la partecipazione e si augura di poter continuare a collaborare con la comunità per promuovere e valorizzare il patrimonio tessile locale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il responsabile delle pubbliche relazioni del Lanificio Guabello divisione di Biella Manifatture Tessili – Marzotto Group