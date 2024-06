Bambini in festa per la fine della scuola alla quinta edizione della Festa delle Ciliegie, FOTO

Bambini in festa per la fine della scuola alla quinta edizione della Festa delle Ciliegie

Sono stati più di 100 i bambini della scuola primaria De Amicis Biella che, sabato 1° giugno, hanno partecipato alla Festa delle Ciliegie.

Organizzata dall’Associazione Genitori De Amicis, la Festa è un momento di divertimento in cui gli alunni della scuola e i genitori che hanno aderito si cimentano in giochi allestiti per l’occasione negli spazi del campo da basket antistante la scuola e nel vicino giardino dell’Associazione Bambini al Centro.

Il tema di questa edizione della Festa delle Ciliegie sono stati i “Mestieri”.

Le 7 squadre, composte da bambini di diverse classi e guidate da due genitori caposquadra, sono state: Bagnini, Imbianchini, Impiegati, Medici, Prof, Sarti, Vignaioli.

Ogni squadra si è divertita passando dalle 6 postazioni di gioco realizzate grazie all’inventiva dei genitori: “Stendi i panni, senza fare danni”, il percorso a ostacoli per i “Camerieri equilibristi”, il quiz del “Soccorso medico”, “Indovina qual è il mestiere”, “Il pranzo è servito” e il cambio look con “Teste matte e Tattoo”.

A queste postazioni si è aggiunta la prima edizione di Librintreccino, la consolidata formula di Librintreccio, per la prima volta dedicata ai bambini. Da un’idea di Stefania Biamonti e Clara Lega, in sinergia con MCL Biella Duomo, Librintreccino ha promosso lo scambio casuale di libri fra i bambini che hanno partecipato alla Festa, creando una catena di condivisione.

“Grazie a tutti i bambini e genitori che hanno partecipato alla Festa delle Ciliegie - dice la presidente dell’Associazione Genitori, Benedetta Lega - perché siamo riusciti a organizzare un pomeriggio di divertimento che ha lo scopo di rafforzare il legame fra i bambini della scuola, divertendosi tutti insieme. Un ringraziamento speciale va alle realtà del territorio che ci hanno supportato: l’Associazione Bambini al Centro, Lauretana, Siletti Dolce e Salato, la panetteria Duò. Grazie in particolare a MCL Biella e Librintreccio per la straordinaria iniziativa, che è stata molto apprezzata. Infine, un grazie di cuore a Generalfinance e La Collina dei Ciliegi, che ci ha permesso di donare ai bambini che hanno partecipato una speciale borraccia in alluminio”.

La Festa delle Ciliegie tornerà l’anno prossimo, a giugno, con un nuovo tema e lo stesso entusiasmo.