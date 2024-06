Lavori di asfaltature a Biella, ecco le vie interessate: cambia anche la viabilità

Per eseguire una serie di lavori di asfaltature affidati alla ditta F.lli Sogno srl di Greggio (Vc), nel periodo compreso tra il 5 giugno e il 10 luglio 2024 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati (in base all’avanzamento del cantiere) eccetto autorizzati per l’esecuzione dei lavori, nelle seguenti aree e periodi: strada Masserano Calaria, civico dal 172 al 156 (da mercoledì 5 giugno a martedì 11 giugno), via Carso, da via Piave a viale Roma (da lunedì 10 a mercoledì 12 giugno) e rotatoria con via Piave (da lunedì 10 a venerdì 14 giugno); via Ravetti, tra via Orfanotrofio e via Marconi (da lunedì 10 a mercoledì 19 giugno); via Cottolengo, dalla rotatoria di Corso San Maurizio al civico 30 (da martedì 18 a lunedì 24 giugno); via F.lli Rosselli, da viale Macallè/Piacenza al confine con Ponderano (da lunedì 24 giugno a venerdì 5 luglio); via Serralunga dal civ. 4 a incrocio con via Costa di Riva (da lunedì 1 luglio a giovedì 10 luglio).

Inoltre sarà istituito il divieto di transito, eccetto aventi diritto, residenti e mezzi di soccorso se le condizioni del cantiere lo consentono in: strada Masserano Calaria tratto tra i civici 164 e 156, in via Carso rotatoria via Piave, in Ravetti da via Orfanotrofio a via Marconi, in Corso San Maurizio (rotatoria con via Cottolengo) per le temporalità indicate in precedenza e in base all'avanzamento del cantiere. Sarà istituito il limite di 30 km/h, il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e da movieri nelle vie seguenti: strada Masserano Calaria dal civico 172 al civico 164; via Carso tra la rotatoria di via Piave e viale Roma; via Cottolengo, dal civico 30 a corso San Maurizio e via Rosselli da viale Macallè al confine con Ponderano; via Serralunga, dal civ. 4 a Costa di Riva per le temporalità indicate in precedenza e in base all'avanzamento del cantiere.

Sarà istituito il senso unico di marcia in via Vercelli, da via Repubblica a via Ravetti per consentire l’accesso a via Crosa e Marconi per la temporalità dei lavori in via Ravetti, da lunedì 10 a mercoledì 19 giugno e in base all'avanzamento del cantiere. Sarà istituita la deviazione dei mezzi superiori ai 35q in via Cottolengo/intersezione Adua, in Corso Europa/San Maurizio e rotatoria al confine con Ponderano da lunedì 17 a lunedì 24 giugno. Infine sarà istituita la istituita la deviazione dei mezzi superiori ai 35q in via Bengasi/Carso, in viale Roma/Carso e in via Piave/Torino e da lunedì 10 a venerdì 14 giugno.