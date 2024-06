Concerto di musica classica a Rosazza

Dopo il successo della recente Risottata, la Pro Loco di Rosazza è già pronta per il prossimo evento.

In occasione del secondo anniversario della consegna della Bandiera dei Borghi più Belli d'Italia, sabato 15 giugno, alle 21, si terrà un concerto di musica classica con l'Orchestra Ex Novo, con la partecipazione del Coro Ex Novo e della voce solista Anna Barletta con la direzione di Chiara Pavan e Benedetta Ballardini.

Il concerto, per gentile concessione della proprietà, si svolgerà nel suggestivo cortile del castello di Rosazza. In caso di maltempo, l'evento sarà spostato nella chiesa parrocchiale. Nel cortile del castello saranno posizionate delle panchine per garantire posti a sedere compatibilmente con lo spazio disponibile. L'ingresso è libero.