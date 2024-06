C'è tempo per inviare il proprio manoscritto per il concorso “Racconti intorno al vino”

C'è ancora tempo per inviare il proprio manoscritto per il concorso letterario “Racconti intorno al vino”, indetto dall''Associazione Nazionale Città del Vino, in memoria di Nino D’Antonio, docente universitario di letteratura, scrittore e giornalista, Ambasciatore delle Città del Vino, Associazione per la quale nel corso degli anni ha collaborato scrivendo libri, articoli, ritratti di personaggi, storie di territori e di vini, con la sua straordinaria capacità narrativa e la riconosciuta e dotta eloquenza.

Dopo il successo delle passate edizioni, il premio, anche quest’anno vedrà la collaborazione del Gruppo Ermada Flavio Vidonis che promuove ogni anno il festival del libro “Duino&Book”, la rassegna letteraria “contenitore” di iniziative culturali che anima Duino Aurisina, nel cuore del Carso, città del vino triestina di confine. Il Gruppo Ermada Flavio Vidonis metterà a disposizione i premi per i 5 vincitori del concorso letterario di Città del Vino. Continua, inoltre, la collaborazione con la casa editrice Jolly Roger che curerà la stampa e la distribuzione nazionale del libro che nascerà dalla pubblicazione dei racconti che saranno selezionati.

Il fil rouge 2024 sarà “VINI e CONFINI” dove il confine può essere legato ai rapporti umani, ai confini terrestri e marittimi, ma anche a confini che non ci sono più. Il racconto dovrà inoltre far riferimento alla produzione vitivinicola o alla degustazione dei vini. Possono essere inviati racconti di lunghezza complessiva tra le 15.000 e le 40.000 battute (spazi compresi). Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano o non raggiungono di poco il limite stabilito. Ogni autore può inviare al massimo un racconto. I testi devono essere in lingua italiana e inediti. I concorrenti devono inviare gli elaborati via mail, entro e non oltre domenica 30 giugno 2024 a info@cittadelvino.com.

La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di novembre 2024 nell’ambito della Convention d’Autunno delle Città del Vino che avrà luogo in Piemonte. Per info: nepi@cittadelvino.com