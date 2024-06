A giugno il Silent Book Club Biella torna in centro città per vivere una nuova pagina molto gustosa. Ad ospitarci sarà il bar-pasticceria "De Mori" (in via Seminari 11, di fianco a Piazza Duomo). L'appuntamento è in programma sabato 8 giugno a partire dalle 15. Per prenotare il tuo posto invia una mail a silentbookbiella@gmail.com