Masserano: Si perde nei boschi, parte la macchina dei soccorsi, ritrovato incolume

Aveva accompagnato delle persone al Lago delle Piane per una escursion ed era sparito lasciando l'auto nel parcheggio. Gli amici che non lo hanno trovato per tutta la notte hanno allertato i soccorsi alle prime luci dell'alba. La ricerca è durata poco; infatti il 46enne di Pavia è riuscito a tornare in autonomia alla propria auto dichiarando ai Carabinieri che essendosi perso nella notte, aveva deciso di aspettare le luci del giorno per orizzontarsi e tornare al proprio mezzo.