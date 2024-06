Attenzione alla viabilità a Biella in piazza Adua: in questo momento oggi lunedì 3 giugno, il traffico è deviato per via di un incidente che vede coinvolti un'auto e uno scooter.

Sul posto c'è la Polizia Locale per fare viabilità e per occuparsi dei rilievi, non sono note le condizioni di salute di chi era alla guida dei mezzi.

Seguiranno aggiornamenti.