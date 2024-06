Vigliano, “Mettiamo il naso fuori da scuola”: 80 ragazzi in bici al Tracciolino FOTO

Sarà capitato a molti, almeno una volta, di aver visto il film Frankestein junior. Tutti si ricorderanno della celebre frase “SI PUÒ FARE!”, proprio quando il protagonista intuisce come rianimare la materia inanimata. Con il nostro progetto METTIAMO IL NASO FUORI DA SCUOLA abbiamo già affrontato diverse sfide, ma ora abbiamo voluto provare a scommettere ulteriormente su quanto il territorio creda nelle proprie scuole e su quanto certe esperienze possano essere educative per i nostri ragazzi.

Beh, pensiamo di esserci riusciti!

Portare 80 ragazze e ragazzi delle classi seconde, in bici, sul Tracciolino: si può fare! Trovare l’impresa Fratelli Paoletto

S.r.l. che mette a disposizione i suoi mezzi per trasportare le bici fino alla Bossola per poi recuperarle ad Oropa: si può fare! Avere con noi Free Bike S.r.l. per darci tutta l’assistenza tecnica di cui necessitiamo: si può fare! Ottenere l’ordinanza di chiusura al traffico della strada: si può fare! Trovare innumerevoli volontari all’interno del CAI di Biella e non solo che assistono e accompagnano con passione i ragazzi lungo l’itinerario: si può fare! Avere il supporto e condividere obiettivi e intenti con Fondazione CRB e Fondazione BIellezza: si può fare! Convincere le famiglie che anche queste esperienze sono parte del percorso educativo dei loro figli: si può fare! Trovare tanti imprenditori locali che ci permettono, con il loro contributo e il loro supporto, di rendere accessibile questa e tante altre esperienze a tutti i ragazzi della scuola: si può fare!

METTIAMO IL NASO FUORI DA SCUOLA continua ad essere un progetto che l’Istituto Comprensivo di Vigliano offre a tutti i suoi studenti per renderli più consapevoli delle opportunità e delle bellezze che il territorio biellese offre. Inoltre, uscire da scuola, per allontanarsi dagli schemi della routine quotidiana e vivere nuove esperienze, affrontando novità e piccole sfide, permette di sviluppare nei ragazzi e negli insegnanti maggiore spirito di socializzazione, aumentare la capacità di superamento dei propri limiti e l’attitudine alla collaborazione e condivisione.

Avventurarsi in nuove esperienze e mettersi in gioco non solo intellettualmente, ma anche fisicamente e nella capacità di adattarsi a situazioni non convenzionali è certamente stimolante e arricchente per qualsiasi persona.

Questi, pensiamo, siano i veri motivi che spingono molte persone a supportarci e a credere nel progetto. I commenti dei ragazzi al termine della giornata li lasciamo alla vostra immaginazione…