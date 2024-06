Biella, il Museo del territorio cambia look: la chiusura al pubblico - Foto di repertorio.

Si comunica che a partire da oggi, lunedì 3 giugno 2024, è stata disposta la chiusura al pubblico delle sale permanenti e temporanee del Museo del Territorio, del Chiostro di San Sebastiano e dei locali caffetteria.

Il Museo del Territorio sarà oggetto di un importante progetto di ristrutturazione dell’edificio finanziato con fondi POR FESR 2014-2020 (progetto “Dalla cultura della fabbrica alla fabbrica della Cultura”) e successivamente rifinanziati, che porteranno alla completa revisione dell’impiantistica in modo da garantire sia la corretta conservazione delle opere, sia le necessarie condizioni di sicurezza per usufruire dei servizi del Museo.

Successivamente alla conclusione delle necessità elettorali avverrà la chiusura anche della sala Convegni, spazio in questo momento individuato per comizi elettorali in luogo chiuso.

L’unica eccezione è prevista per la giornata di sabato 15 giugno 2024, che prevede un accesso alla sezione del Museo che espone le opere di Giovanni Antonio Cucchi ad un ristretto numero di utenti già prenotati all’interno dell’iniziativa “Musei in rete”, in quanto da tempo calendarizzata e pubblicizzata.