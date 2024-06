Referendum sul lavoro, oltre 2mila firme nel Biellese. Cgil: “Molto soddisfatti”

“Per i referendum legati al tema del lavoro, abbiamo ampiamente superato quota duemila firme”. Così commenta le operazioni in corso il segretario generale della Camera del Lavoro di Biella, Lorenzo Boffa. Che aggiunge: “Siamo molto soddisfatti, sia di come sta procedendo la campagna a livello nazionale sia di come stiamo andando noi, nel Biellese. In Italia è stata superata quota 300mila. Un’ottima risposta. Questa iniziativa è molto importante, perché vuole mettere il lavoro al centro del dibattito della vita politica nazionale e locale. E soprattutto ci permette di incontrare i cittadini e i lavoratori. L’abbiamo sempre fatto, nei luoghi di lavoro, nelle assemblee e nelle riunioni. Oggi abbiamo un’occasione in più".

“Noi crediamo che vada cambiata la narrazione del lavoro - conclude Boffa -. Incontrando le persone raccogliamo storie e vissuti. E insieme proviamo a raccontare e ribadire che il lavoro non per forza deve sottostare alle leggi del mercato e della concorrenza, in barba ai diritti delle persone. Il successo di questa campagna referendaria ci ricorda che sindacati, cittadini e lavoratori possono far sentire la propria voce alla politica e alle istituzioni del Paese”.

La campagna di raccolta firme continuerà ancora per tutto il mese di giugno nelle sedi Cgil di Biella e Pray, nei luoghi di lavoro e nelle piazze. E’ inoltre possibile firmare online utilizzando l’indirizzo www.cgil.it/referendum (questa modalità richiede di possedere un indirizzo mail e lo “Spid” o la carta d’identità elettronica).