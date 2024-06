Masserano, iniziati i lavori di rifacimento del tetto del Palazzo dei Principi

A Masserano sono iniziati i lavori di ristrutturazione del tetto dello storico Palazzo dei Principi. Lo comunica il Comune sui propri canali social: “Da qualche giorno, una squadra sarà al lavoro per restaurare e proteggere questo simbolo del nostro paese, assicurando che possa continuare a raccontare la sua storia per le generazioni future – si legge nel post - Ci scusiamo anticipatamente per eventuali disagi e vi ringraziamo per la vostra pazienza e collaborazione”.