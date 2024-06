Commemorazione del 210° anno di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri

Mercoledì 5 giugno, in tutta Italia, si commemora il 210° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia celebrativa in Biella si svolgerà alle 18, nel piazzale della Caserma “Aldo Fiorina”, sede del Comando Provinciale di Biella. Dinanzi alle massime Autorità provinciali saranno presenti i Labari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, i Gonfaloni della Provincia di Biella, della Città di Biella decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare e verranno schierate in armi tutte le componenti territoriali e le specialità dell’Arma della Provincia, per rendere gli onori militari. Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno del Comandante Generale dell’Arma, si terrà la tradizionale allocuzione del Comandante Provinciale, Colonnello Marco Giacometti, e saranno infine conferiti alcuni riconoscimenti ai militari distintisi in lodevoli attività di servizio.