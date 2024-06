Obiettivo Sabato e il viaggio nell’aldilà: la mummia di Taaset al Museo del Territorio.

La visita al museo, collocato all’interno del Chiostro della Basilica di San Sebastiano, permette di compiere un viaggio nel tempo che parte dalla preistoria per arrivare al Novecento. Il museo infatti si sviluppa su due percorsi che si intersecano: uno dedicato alla sezione archeologica (dalla paleontologia al Medioevo), l’altro dedicato alla sezione storico-artistica (dal Rinascimento al collezionismo del Novecento). Una piccola chicca che appassiona sempre moltissimo è la sezione egizia con reperti quali statuette del pantheon egizio ed amuleti, donati nel 1908 alla città da Corradino Sella. È intitolata all’egittologo biellese Ernesto Schiaparelli ed espone numerosi oggetti, concessi in prestito dal Museo Egizio di Torino, provenienti dagli scavi da lui diretti. Tra questi la mummia e lo splendido sarcogafo dipinto con corredo di Taaset, proveniente da Assiut ed esposti in una suggestiva teca. È stata una domenica all’insegna della scoperta e della riscoperta della nostra storia e mentre uscivamo dal museo, abbiamo realizzato non solo di aver portato a casa i nostri scatti, ma di possedere una connessione più profonda con la storia e l'arte della nostra comunità.

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/biella/nggallery/album/museo-del-territorio

Lo scatto

Vista la poca luce della sala è stato utilizzato un obiettivo luminoso, un valore di ISO medio e un tempo di esposizione basso, per evitare il mosso ci si è appoggiati ad un muro. Obiettivo grandangolare.

I parametri

Fotocamera Nikon D850, obiettivo 24-70, 1/15 sec. F4 ISO 800

Apertura Zoom 24 mm.