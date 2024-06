Liceo Avogadro Biella: Intervista della Consulta studentesca al prefetto Elena Scalfaro

Nella mattinata di giovedì 30 maggio una delegazione di studenti della Consulta Studentesca, accompagnati della redazione di Avogadro Media, la struttura che documenta e attività del Liceo “Avogadro” di Biella per il web e gli organi di informazione, ha incontrato il nuovo prefetto della nostra provincia, la dott.ssa Elena Scalfaro, che da pochi giorni si è ufficialmente insediata presso la sede di via Repubblica. L’iniziativa, promossa dalla Consulta per celebrare la Festa della Repubblica che ricorrerà il prossimo 2 giugno, era stata organizzata con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Territoriale, rappresentato durante l’incontro da Laura Zanotti e Agostino Giampietro mentre Silvestro Russo, docente all’Avogadro, ha coordinato la redazione degli studenti. La dott.ssa Scalfaro si è intrattenuta amichevolmente con i rappresentanti della Consulta e ha concesso loro un’intervista esclusiva, la prima dal suo arrivo a Biella, illustrando l’importanza della Festa della Repubblica per la società civile e il mondo della scuola in particolare.