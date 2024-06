PNRR: Pichetto, con nuove regole si amplia platea partecipanti a bando biometano

Il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato il quarto bando per accedere agli incentivi sulla produzione di biometano previsti dal PNRR, che si aprirà formalmente lunedì 3 giugno. Le nuove regole applicative, approvate con decreto ministeriale del MASE e pubblicate dal GSE, consentono per la prima volta la partecipazione alla procedura anche delle imprese titolari di impianti di produzione da biogas prodotto con trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione.

“Le nuove regole – spiega il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto – consentono di ampliare la platea dei potenziali partecipanti e quindi di cogliere in pieno il grande investimento sul biometano previsto nel PNRR. Un’opportunità, dunque, per affermare il valore dell’economia circolare nelle scelte energetiche e, in questo caso, nello sviluppo di una fonte rinnovabile fondamentale per il futuro”. “Ci auguriamo dunque – conclude il Ministro – una partecipazione crescente alla nuova procedura”.