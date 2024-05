Franco Sport: Professionalità, innovazione e rapporto umano. Qui non sarete mai un numero

Franco Sport, negozio di articoli sportivi a Biella, in via Vescovado, dal 16 aprile 1992, da sempre con prodotti di alta qualità ha iniziato con il marchio Invicta per poi specializzarsi nel mondo running e tempo libero con una gamma completa di articoli di abbigliamento tecnico. La sua esperienza e la sua conoscenza nell'ambito sportivo, inerente alla postura e alla struttura del corpo umano, lo ha aiutato a sviluppare un servizio di consulenza per consigliare al meglio i clienti durante la vendita.

Franco Sport è uno dei pochi in zona ad aver introdotto servizi come l'esame baropodometrico e il servizio di videoanalisi, comodamente eseguibili all'interno del negozio e utili a per scegliere le calzature più adatte al proprio portamento, non solo per il professionista del running, trail e nordic walking, ma anche per chi è amante delle camminate o ancora per chi deve lavorare o semplicemente stare in piedi per molte ore al giorno. L'attenzione alla persona prima che al business fanno di Roberto Franco e del suo negozio un referente unico per tutti quelli che vogliano distinguersi ed acquistare articoli unicamente adattati a se stessi.

"Per noi è sempre un piacere prendere in considerazione le più svariate richieste e cercare di soddisfare le esigenze personali. I servizi del mondo del running per esempio spaziano dalla videoanalisi alla misurazione precisa del piede, dalla consulenza di allenatori alla supervisione di fisioterapisti osteopati o massaggiatori. Organizziamo sovente eventi atti al costante aggiornamento di prodotti e specifiche del settore in cui il negozio è specializzato. Non siamo vincolati a marchi particolari ma consigliamo il prodotto più adatto per le specifiche che meglio vanno incontro alle caratteristiche del consumatore che può essere il miglior testimone della nostra professionalità e onestà commerciale. Da anni collaboriamo con i principali istruttori di Nordic Walking, guide naturalistiche, Società sportive e atleti locali di spicco con i quali interagiamo per meglio consigliare il cliente finale".

FRANCO SPORT è a Biella in via Vescovado 4/B - Tel. 01526211