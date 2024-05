Sanità, scuola e lavoro, i temi toccati nel discorso da Emanuela Verzella in occasione della visita di Bersani a Biella, VIDEO

Incontrare Pier Luigi Bersani durante una campagna elettorale è sempre l’occasione per comprendere quanto la politica abbia a che fare con le persone. E come, tra chi fa politica, ci siano anche le brave persone: quelle che la fanno con umanità e competenza.

I temi toccati dal suo discorso sotto ai portici del Comune di Biella, di fronte a un pubblico raro per questi tempi e questi eventi, hanno dato testimonianza di quanto la deriva sociale sia prossima in un’Italia in cui i salari, in controtendenza europea, diminuiscono; in cui l’accesso alla sanità pubblica viene reso sempre più difficoltoso; in cui i lavoratori sono sempre più ingranaggi di un meccanismo e sempre meno persone con dei bisogni.

C’è necessità di un’attenzione diversa, c’è necessità di una politica sociale differente.

Emanuela Verzella

Candidata al Consiglio Regionale per il Partito Democratico