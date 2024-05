Arriva nel Biellese la sfilata dal titolo Moda, Arte e Bon Ton. L'evento si terrà alle 20.30 di domenica 9 giugno al Fun Club di Mottalciata, in via della Repubblica 12.

Sfilano Martinottica, Sane, Moda Young, Nicolò Coppo, Merceria Paillettes, Glamour Boutique, HoneyMoon Italia e Hair Stylist Strenghetto Parrucchieri. L'ingresso è gratuito, con cena alle 19.30 e posto riservato alla sfilata.

Per prenotazioni: 333.3160754. In caso di pioggia, sarà rinviata in data da destinarsi.