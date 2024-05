Valdilana, a Falcero torna la festa patronale

Fervono i preparativi per la Festa Patronale della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Campore-Falcero a Valle Mosso. Negli ultimi anni, sia a causa delle restrizioni legate alla pandemia, sia per mancanza di persone disponibili a mettersi in gioco per organizzare delle piccole iniziative, la Festa era stata ridimensionata.

Quest’anno, invece, la Comunità ha sentito la necessità di proporre nuovamente un momento gioioso e comunitario per celebrare la Festa Patronale. Grazie alla collaborazione e alla disponibilità de “La Compagnia in Allestimento”, gruppo teatrale nato nel 2021, riunendo persone di età e provenienze diverse, sabato 1° giugno alle 21 presso il Teatro Parrocchiale di Falcero (sotto la Chiesa), verrà messa in scena la commedia comica in due atti “E stavolta sarà la fine…”. Per motivi organizzativi, è obbligatoria la prenotazione al numero 347-3449959 entro il giorno 30.05 (salvo esaurimento posti disponibili).

“Le offerte libere raccolte nella serata - affermano gli organizzatori - saranno devolute alla Parrocchia”. Domenica 2 giugno, invece, alle 10, il parroco, don Mario Foglia Parrucin, insieme alle tre Comunità che guida, celebrerà la Santa Messa Solenne. A seguire, sarà offerto un aperitivo a tutti i fedeli, riscoprendo la bellezza di semplici momenti di condivisione e fraternità.

“Ovviamente - concludono - l’invito è esteso a tutti, parrocchiani e non. Questo momento di festa sarà l’occasione per sentirci tutti fratelli, tutti sulla stessa barca, uniti dal senso di fratellanza, umanità e di carità che ci accomuna”.